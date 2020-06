Real Madrids Durststrecke

Dass man die Runde der letzten 16 Klubs in dieser Saison zumindest einmal übersteht, dafür stehen die Vorzeichen in dieser Saison ganz gut. Immerhin erreichte Real im Achtelfinalspiel vor zwei Wochen ein 1:1 bei ZSKA Moskau und geht deshalb als großer Favorit in das heutige Rückspiel gegen die Russen im Estadio Bernabeu.



Der überlegene spanische Tabellenführer darf auf den Torrausch von Cristiano Ronaldo zählen. Der Superstar aus Portugal hält bereits bei 40 Saisontreffern in allen Bewerben, bei seinen letzten sechs Auftritten erzielte der 27-Jährige immerhin neun Tore. „ Ronaldo will immer das Beste geben, Tore schießen und gewinnen. Er ist ein Vorbild für alle“, schwärmte Reals Sportdirektor Emilio Butragueno, einst ebenfalls Real-Torjäger, vom „brennenden Ehrgeiz“ Ronaldos-