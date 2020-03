Real Madrid verliert bei Betis Sevilla

Real Madrid leistete sich am Sonntagabend in der Primera Division einen Umfaller. Die " Königlichen" verloren bei Betis Sevilla mit 1:2 und fielen dadurch in der Tabelle wieder hinter den FC Barcelona zurück. Die Katalanen haben nun zwei Punkte Vorsprung.

Real hatte nach der Führung der Gastgeber durch Sidnei (40.) den Ausgleich durch Benzema geschafft. Der Franzose traf aus einem Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Den Siegestreffer für Betis erzielte schließlich Cristian Tello (82.).