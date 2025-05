Im Sommer 2012 wechselte Luka Modric von Tottenham zu Real Madrid. Was folgte, war eine Karriere bei den Königlichen, welche nur Wenige vorweisen können: 6 Champions-League-Siege, 4 spanische Meisterschaften und 2 spanische Pokalsiege.

Nach 13 Jahren endet im Sommer die Ära des Kroaten bei Real, wie der Verein gemeinsam mit Modric am Donnerstag mitteilte: "Die Zeit ist gekommen. Der Moment, von dem ich hoffte, dass er nie kommen würde. Aber so ist der Fußball, und im Leben hat alles einen Anfang und ein Ende. Am Samstag werde ich mein letztes Match im Santiago Bernabeu spielen."