Real Madrid kassierte in Valencia 1:4-Niederlage

Real Madrid kommt in dieser Fußball-Saison nicht richtig auf Touren. Der Titelverteidiger kassierte am Sonntag in der neunten Runde der spanischen Liga eine 1:4-Niederlage in Valencia. Nachdem Karim Benzema in der 23. Minute die Madrider in Führung geschossen hatte, lief nichts mehr im Sinne der Gäste.