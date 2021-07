Real Madrid ist der wertvollste Sportverein

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid bleibt nach Angaben des US-Magazins „Forbes“ der finanziell wertvollste Sportverein der Welt. Mit einem geschätzten Wert von 3,26 Milliarden Dollar (knapp drei Milliarden Euro) belege der Klub von Cristiano Ronaldo das dritte Jahr in Folge die Spitzenposition, berichtet das Wirtschaftsblatt.

Die „ Königlichen“ hätten 2014 als Champions-League-Sieger einen Umsatz von 746 Millionen Dollar und einen Gewinn von 171 Millionen Dollar erzielt.

Dahinter folgen die Dallas Cowboys ( American Football) und das Baseball-Team der New York Yankees mit einem Wert von jeweils 3,2 Milliarden Dollar. Reals großer Rivale FC Barcelona (3,16 Milliarden) kommt an vierter Stelle, auf Rang fünf liegt Manchester United (3,1 Milliarden). Einziger deutscher Vertreter in der „Forbes“-Liste der 50 wertvollsten Vereine ist Bayern München. Der deutsche Rekordmeister belegt demnach mit einem Wert von 2,35 Milliarden Dollar Platz elf.