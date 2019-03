Rassismus in Montenegro? Die Engländer klagen an

Englands Kantersieg gegen Montenegro in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 ist am Montag von Rassismus-Auswüchsen überschattet gewesen. Die Spieler der „Three Lions“ bekräftigten nach dem 5:1 in Podgorica, von Teilen des Publikums beleidigt worden zu sein. Affenlaute seien zu hören gewesen, berichtete Callum Hudson-Odoi. Opfer der Schmähungen waren auch Danny Rose und Raheem Sterling.

Letzter präsentierte sich in Hochform und jubelte nach seinem Treffer zum Endstand vielsagend mit den Händen an den Ohren in Richtung der Heimfans. „Der beste Weg die Hater verstummen zu lassen (und ja, ich meine Rassisten)“, schrieb der Offensivmann von Manchester City nach dem Spiel auf Instagram. Er sprach außerdem von „Idioten“, die einen großartigen Abend zunichtegemacht hätten und sprach sich für eine „richtige Strafe“ aus. Englands Fußballverband will sich wegen der Vorfälle bei der UEFA beschweren.

Diese hat nach den Rassismus-Vorwürfen eine Untersuchung eingeleitet. Wie die UEFA am Dienstag bekannt gab, wird der Fall am 16. Mai in der Disziplinarkammer behandelt. In den Anklagepunkten gegen den montenegrinischen Verband stehen neben rassistischem Verhalten seiner Fans auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und andere Verfehlungen der Zuschauer.