Rapids Sonnleitner: "Nicht mit Selbstvertrauen gesegnet"

Doch auf dem Feld übernahm er in der Innenverteidigung schnell die Chefrolle. Dort hatte er jede Menge zu tun. Dank seines Stellungsspiels und seiner Intuition zog Sonnleitner die Bälle an, er gewann auch die meisten seiner Zweikämpfe. In Minute 32 stand Sonnleitner im Mittelpunkt, als er sich bei einem Kopfball-Duell mit De Vrij eine stark blutende Platzwunde zuzog.

Es dauerte keine vier Minuten, bis die Blutung gestillt, er frisch umgezogen und mit einem Turban im Spiel zurück war. Seine Rückkehr sorgte für einen Stimmungshöhepunkt.

Nicht deppert

Nach dem Spiel sagte er: „Schöner werde ich eh nimmer. Schade, dass wir durch so ein Elfertor verlieren. Wenn sie uns deppert gespielt hätten, wäre es was anderes gewesen.“

Seine Analyse: „Am Anfang waren wir zu ängstlich, und verhalten, dann haben wir zu viele Bälle hergeschenkt. Man hat gesehen, dass wir nicht mit viel Selbstvertrauen gesegnet sind nach dem vergangenen Jahr. Aber auf die Leistung in der zweiten Hälfte können wir aufbauen.“ Kapitän Stefan Schwab sah es ähnlich: „Es ist nicht unverdient, dass Inter gewonnen hat. Aber wir haben Paroli geboten.“