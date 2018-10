Rapid: Warum die Stimmung trotz der Glasgow-Pleite besser wird

Konkret um den Sprung in die Top 6. Dafür wird eine körperliche Steigerung her müssen, die spielerisch sicher nicht überlegenen Rangers waren dafür ein überragendes Beispiel. Stefan Schwab gesteht zwar, dass er nach sechs Partien über 90 (oder sogar 120) Minuten in nur 19 Tagen „auf Reserve läuft“, der Kapitän betont aber, dass das Problem komplexer sei: „Es liegt eher an der Länge der Bank als an der Kraft. Wir können außer bei den Verteidigern fast nicht rotieren.“

Das von Kühbauer geortete „körperliche Problem“, auf das er aber ausdrücklich nicht alles reduzieren wollte, hat dem 47-Jährigen seinen ersten Ärger im Amt eingebracht. Assistent Manfred Nastl berichtete von fehlgeleiteten Schlagzeilen, Kühbauer habe damit Vorgänger Djuricin kritisiert. Es ist zu sehen, wie der Ärger in ihm aufsteigt, aber der Chefcoach bleibt ruhig: „Ich habe damit nicht Gogo kritisiert und würde das auch niemals tun.“

Kühbauers Schluss daraus: „Das Medienaufkommen ist viel größer. Wenn ich die TV-Kameras sehe, weiß ich, warum ich nie Filmstar werden wollte. Aber okay, für mich heißt das ,Willkommen in Hütteldorf‘!“

Für seinen tatsächlichen Willkommensgruß in Hütteldorf – verbunden mit einem Pflichtsieg – kündigt Kühbauer an: „Ich verspreche, es wird ein anderer Auftritt von Rapid als noch beim Cup in Mattersburg werden.“