Rapid Wien hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Thomas Murg bis Sommer 2022 verlängert. Wie die Hütteldorfer am Samstag vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen St. Pölten mitteilten, unterschrieb der 23-Jährige einen entsprechenden Kontrakt ohne Ausstiegsklausel. In 101 Pflichtspielen gelangen Murg 20 Tore.