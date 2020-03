Rapid stoppte Trainingsbetrieb bei Nachwuchs und Amateuren

Bereits am Mittwoch hatte Sturm Graz verkündet, den Trainingsbetrieb für alle Teams auszusetzen. Ausgenommen davon sind die Profis, deren nächste Einheit am Montag auf dem Programm steht. Auch bei der Austria wurde die Stopp-Taste gedrückt. Derzeit trainieren nur noch die erste Mannschaft sowie die in der 2. Liga spielenden Young Violets, wobei beide Teams erst am Montag wieder einsteigen.

Die Bundesliga hatte am vergangenen Dienstag alle Spiele in den beiden höchsten Ligen bis Anfang April gestrichen. Daraufhin vereinbarten die Oberhaus-Clubs einige Testmatches untereinander, die mittlerweile aber ebenfalls abgesagt wurden.