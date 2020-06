Rapid schweift in die Ferne

Nach dem 2:0-Sieg vom Sonntag gegen Ried folgt am Mittwoch in der zweiten Cup-Runde das Gastspiel beim SV Allerheiligen. Ein unangenehmes Los, wie auch Cheftrainer Peter Schöttel weiß: "Für unsere Gastgeber steht das Spiel des Jahres auf dem Programm, entsprechend motiviert werden sie auch auftreten. Natürlich sind wir der klare Favorit, wir werden aber nur gewinnen, wenn wir von Anfang mit der richtigen Einstellung auftreten."

Der Platz ist klein und uneben, der Gegner ein kampfkräftiges Kollektiv. Die Austria kann ein Lied davon singen, sie setzte sich vor einem Jahr nur mit Mühe und nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 in Allerheiligen durch.

Die Steirer liegen derzeit in der Regionalliga Mitte auf Rang zehn, letztes Wochenende mussten sie sich auswärts dem LASK mit 0:1 geschlagen geben, vorher gelang ihnen ein bemerkenswerter 4:1-Heimsieg gegen den GAK.

Nach dem Cup-Auftritt folgt für Rapid das Meisterschaftsspiel in Innsbruck, in der kommenden Woche absolviert man im Rahmen der Europa League das Auswärtsspiel bei Metalist Charkiw in der Ukraine.