Rapid-Routinier Mario Sonnleitner musste operiert werden

Geplant war, dass die Hütteldorfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren und - Stand Donnerstagmittag - auch testen.

Abgesagte Testspiele

Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer sollte am morgigen Freitag beim Floridsdorfer AC üben und am übernächsten Samstag bei der Admira in der Südstadt - jeweils ohne Zuschauer.

Da der ÖFB wegen der Corona-Krise bis (zumindest) Anfang April keine Schiedsrichter-Besetzungen vornimmt, wurden die Testspiele Donnerstagnachmittag wieder abgesagt.