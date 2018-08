Rapid kämpft gegen den Pilzbefall in Hütteldorf

Im Rekordtempo soll der Rasen im Allianz Stadion ausgetauscht werden. Nachdem von Freitag auf Samstag das Grün auf vielen Stellen brauner Erde gewichen war, wurde der Pilz nach dem 1:1 gegen Altach genau untersucht. Der Befall, von dem in den vergangenen Monaten mehrere Stadien in Österreich in unterschiedlich starker Ausprägung erwischt worden waren, stellte sich zu Wochenbeginn als besonders aggressiv heraus.