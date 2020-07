Rapid jubiliert, Austria sinniert

Beim Lokalrivalen Austria war der Faktor Glück, der den Violetten zu Beginn der Meisterschaft so treu gewesen war, gegen Salzburg und am Samstag gegen den WAC nicht da. "Es hat in unserem Spiel das Feuer und die Leidenschaft gefehlt", sagte Thomas Simkovic. Manuel Ortlechner ergänzte: "In der Phase, wo es bei uns gut lief, sind im Training die Fetzen geflogen. Das habe ich in der vergangenen Woche ein wenig vermisst." Auch Trainer Peter Stöger ortete Missstände: "Man darf, wenn man oben steht, nicht nachlassen. Man muss weiter investieren. An die Rolle des Gejagten muss man sich gewöhnen."