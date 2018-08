Rapid in Europa-League-Quali gegen Slovan Bratislava

Rapid Wien startet am 9. August mit einem Auswärtsspiel gegen Slovan Bratislava in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League. Die Slowaken setzten sich am Donnerstag im Zweitrundenrückspiel zuhause mit 3:1 (1:0) gegen den maltesischen Vertreter Balzan FC und damit gesamt mit 4:3 durch. Das Rückspiel steigt am 16. August in Wien.

Das Team aus Bratislava hatte in der Auftaktrunde den moldauischen Vertreter Milsami Orhei mit dem Gesamtscore von 9:2 (4:2 auswärts, 5:0 heim) ausgeschaltet. Gegen Slovan spielte Rapid zuletzt 2007 in der zweiten Runde des UI-Cups und stieg damals nach einem 3:1-Heimsieg trotz einer 0:1-Niederlage im Retourmatch in Bratislava auf.