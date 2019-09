Rapid gegen Salzburg: Frühstart im Rennen um den Cuptitel

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten kommt es zum Cup-Schlager Rapid – Salzburg. Ging es am 1. Mai in Klagenfurt noch um den Pokaltitel, ist es heute (20.45 Uhr/live ORF1) nur ein Zweitrundenspiel. Allerdings: Wer die Bullen besiegt, hat selbst gute Chancen auf den Cupsieg (und einen Fixplatz in der Europa League). Seit 2014 waren die Salzburger an jedem Finale beteiligt.

Dementsprechend deutlich wird Rapid-Trainer Kühbauer: „Die Spieler werden brennen. Ich bin überzeugt: Mit einer guten Leistung ist eine Überraschung, also der Aufstieg, möglich.“