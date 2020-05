Comeback für Alar, Stress für Barisic

Deni Alar feiert Dienstagabend nach achtmonatiger Verletzungspause (Achillessehnen-Riss) ein Comeback. Die Rapidler treten im Hanappi-Stadion (West-1-Platz) zum ersten Test 2014 gegen den Oberligisten ASV 13 an (Anpfiff: 18 Uhr).



" Deni war schon vor der Winterpause wieder fit und hat jetzt auch die nötige Sicherheit auf dem Platz gewonnen", sagt Fitnesstrainer Alexander Steinbichler, der den Stürmer lange individuell betreute.

Zoran Barisic erwartet sich mit Alar mehr Überraschungsmomente in der zuletzt nicht mehr durchschlagskräftigen Offensive.



Barisic selbst hat bis Mittwoch einen besonders dichten Terminplan: Der Trainer absolviert beim ÖFB derzeit wieder ein dreitägiges Modul in seiner fast abgeschlossenen Ausbildung zum UEFA-Pro-Lizenz-Trainer.