Rapid bleibt an Salzburg dran

So macht die Bundesliga Spaß: Ried und Rapid lieferten sich im besten Spiel des Frühjahrs einen packenden Fight. Die Hütteldorfer hatten mit dem 3:2 das bessere Ende und haben damit noch die Chance, Salzburg im Heimspiel am Sonntag von der Tabellenspitze zu stoßen.



Bereits der Beginn war spektakulär. Rapid hatte Auflage, aber damit keinen Vorteil. Harald Pichler, der nach seiner Erkrankung wieder in die Mannschaft gekommen war, schoss Guillem an und ließ sich vom Spanier überlaufen. Tormann Lukas Königshofer rettete in höchster Not, der Nachschuss von Robert Zulj nach nur acht Sekunden wurde abgefälscht und kullerte neben das leere Tor.



Die Hütteldorfer, die es wie beim 1:0-Heimerfolg gegen Ried mit einem offensiven 4-1-4-1 versuchten, waren wachgerüttelt: Christopher Trimmels Kopfball ging nach drei Minuten vorbei.