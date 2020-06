Rapid-Bekenntnis zum eigenen Nachwuchs

Bei Thonhofer ist laut Schöttel "alles offen", weniger gut sieht es für Gartler aus. Die Option auf den Stürmer wurde nicht gezogen. "Man weiß zwar nie, was in den nächsten Wochen passiert, aber die Tendenz geht eher in die Richtung, dass er den Verein verlassen wird", sagte der Coach und sprach im Zusammenhang mit Soma und Patocka von einer "ähnlichen Situation". Sollten die beiden Innenverteidiger den Verein verlassen, würde laut Schöttel ein zentraler Abwehrspieler von den Amateuren hochgezogen und ein weiterer verpflichtet.

Die Suche nach neuen Spielern beschränkt sich aber nicht nur auf den Abwehrbereich. "Wir schauen uns in jeder Formation nach Verstärkungen um", betonte der 45-Jährige. Einen großen Einfluss auf Rapids Transferpolitik im Sommer hat das Abschneiden in der laufenden Meisterschaft. "Sollten wir im Europacup dabei sein, würde uns das sehr helfen. Diesen Budgetposten brauchen wir dringend."