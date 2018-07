Rapid: Barcelona-Stürmer im Anflug

Rapid scheint bei der Suche nach einem neuen Stürmer bei einem großen Klub fündig geworden zu sein. Wie Sky Sport Austria am Mittwoch berichtete, stehen die Hütteldorfer vor der Verpflichtung des jungen Schweizers Jeremy Guillemenot, der bei FC Barcelona B unter Vertrag steht. Geplant ist vorerst eine Leihe des 20-Jährigen. Vom Klub gibt es zu diesem Gerücht auf Anfrage des KURIER keine offizielle Stellungnahme. Der Transfer könnte aber demnächst über die Bühne gehen.

Der Mittelstürmer wurde in Genf geboren, wo er bei Servette die ersten fußballerischen Schritte machte. Im Sommer 2016 folgte der Wechsel in die Barcelona-Talentschmiede La Masia, für die er sich auch in der Youth League empfehlen konnte. In der Saison 2016/'17 stürmte er bereits für die Katalanen in der "Champions League" für den Nachwuchs. Dabei verlor er auch im Halbfinale gegen Salzburg, den späteren Sieger des Bewerbs. Guillemenot wurde beim 1:2 in der 86. Minute eingewechselt.

In der abgelaufenen Saison war der 182 cm große Angreifer an den spanischen Drittligisten CE Sabadall verliehen, wo er in 23 Spielen zum Einsatz kam und dabei ein Tor erzielte (zum 1:0-Sieg gegen Elche).