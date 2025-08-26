Rangnicks ÖFB-Kader: Ein Rückkehrer und ein Neuling von Rapid

Nächste Woche geht es für Österreichs Fußball-Team der Männer in der WM-Qualifikation weiter. Gegen Zypern in Linz (6. September) und in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina sind nach den beiden Auftaktsiegen gegen Rumänien und San Marino im Juni die nächsten sechs Punkte eingeplant.

Am Dienstag hat Teamchef Ralf Rangnick sein Aufgebot dafür einberufen. Es umfasst 26 Mann und darunter zwei Überraschungen: So wird Alessandro Schöpf ins ÖFB-Team zurückkehren. Der 31-Jährige vom Wolfsberger AC war im März 2022 gegen Schottland zuletzt im Team dabei. Damals noch unter Franco Foda. Rangnick hat den Tiroler, der bereits 31 Länderspiele bestritten hat, bisher noch nie einberufen.

Neben Schöpf gibt es auch einen Debütanten: Erstmals dabei ist Nikolaus Wurmbrand von Rapid. Der 19-Jährige hat den Teamchef offenbar durch seine jüngsten Leistungen überzeugt. Zuletzt erzielte der dribbelstarke Offensivspieler am Sonntag einen Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen den WAC.