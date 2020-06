Randale in Mailand, Kantersieg für Niederlande

In der Gruppe A haben die Niederländer mit einem klaren 6:0-Sieg gegen Lettland ihrem Coach Guus Hiddink den Job gerettet. In der Amsterdam Arena trafen am Sonntag für den WM-Dritten Robin van Persie (6.), Arjen Robben (35., 82.), Klaas-Jan Huntelaar (42., 89.) und Jeffrey Bruma (78.).

Mit dem zweiten Erfolg im vierten Spiel nahm das Oranje-Team in der EM-Qualifikation wieder halbwegs Kurs auf die EM 2016 in Frankreich. Nationaltrainer Hiddink hatte seine Zukunft vor der Partie an einen Erfolg gegen Lettland geknüpft. Nach vier Niederlagen in fünf Partien unter seiner Regie wollte der Nachfolger von Louis van Gaal schon bei einem Remis seinen Rücktritt erklären.

Doch vier Tage nach der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen Mexiko brannte die Elftal von Beginn an ein Offensiv-Feuerwerk ab. Schon in der zweiten Minute traf Ibrahim Afellay die Stange, wenig später gelang van Persie die frühe Führung. Hiddink hatte sein Team sehr offensiv aufgestellt und mit van Persie und Huntelaar zwei Mittelstürmer aufgeboten.

Vor dem zweiten Spiel der Gruppe A zwischen der Türkei und Kasachstan ist der türkische Nationaltorwart Volkan Demirel wegen Pfiffen und Beschimpfungen durch Fans noch während des Aufwärmens vom Platz gestürmt. Er verließ das Stadion und wurde durch Torhüter Babacan ersetzt. Demirel war bei einem Liga-Eklat bei Galasataray-Fans in Ungnade gefallen. Die Türken siegten 3:1.