Rakete auf Spielfeld abgefeuert? Aufregung um Video von Fußball-Fans

Auf den Fußballplätzen dieser Welt sind tagtäglich wohl allerhand kuriose Dinge zu sehen, in Kroatien sorgte nun allerdings ein Video für helle Aufregung. So kursieren in den Sozialen Medien Aufnahmen eines Fußball-Fans bei der Partie zwischen NK Plitvice und NK Sokolac in der kroatischen Amateurliga, der vermeintlich eine Rakete auf das Spielfeld abfeuert.