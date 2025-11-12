Nicht schon wieder! Erneut Einbruch ins Haus von Superstar Sterling

Chelsea-Star Raheem Sterling hat Einbrecher überrascht, die in sein Luxusanwesen eingedrungen sind. Die Täter seien am vergangenen Samstag - offenbar kurz vor Beginn eines Chelsea-Ligaspiels - in sein Haus eingebrochen, wie die Zeitung "The Telegraph" berichtet. Sterling (30) - der schon länger nicht mehr im Kader stand - sei jedoch zu Spielbeginn mit seinen Kindern und seiner Frau zu Hause gewesen. Überrascht von seiner Anwesenheit flüchteten die Eindringlinge ohne Beute.