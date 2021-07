Quali-Sieg für Frauen-Nationalteam

Österreichs Frauen-Nationalteam hat in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2013 in Schweden im vierten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Die Österreicherinnen setzte sich in Pombal gegen Portugal knapp mit 1:0 (1:0) durch. Den Goldtreffer erzielte Bayern-München-Legionärin Laura Feiersinger bereits in der 13. Minute, für die Angreiferin war es der dritte Länderspieltreffer.



Die Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer verbesserte sich damit zumindest bis am Sonntag hinter Dänemark (9 Punkte/3 Spiele) auf Tabellenplatz zwei (7/4). Der Dritte Tschechien (4/2) trifft allerdings am Sonntag auf das abgeschlagene Schlusslicht Armenien (0/3). Portugal hält nach vier Partien erst bei drei Punkten.



Für die Österreicherinnen ist das Länderspieljahr damit beendet, für sie geht es in der Qualifikation am 1. April 2012 mit dem Auswärtsspiel in Armenien weiter. Vier Tage später folgt dann die Heimpartie gegen Portugal.

Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für die Endrunde. Die sechs anderen Gruppenzweiten stehen im Play-off (20./21. und 24./25. Oktober 2012).