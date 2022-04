PSG-Trainer Pochettino wohl vor dem Aus: Zidane als Wunschkandidat

Der 50-jährige Argentinier Pochettino besitzt bei den Parisern noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2023. PSG hatte zwar erst am Samstag zum zehnten Mal den Titel in Frankreich gewonnen, war in dieser Saison aber sowohl in der Champions League als auch im nationalen Pokalwettbewerb bereits früh ausgeschieden. Trotz enormer Investitionen wartet der Verein weiterhin auf den ersten Königsklassen-Titel.