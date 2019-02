Primera Division: Real rückt näher an Atletico heran

Atletico Madrid hat nach 18 Partien ohne Niederlage in der spanischen Meisterschaft wieder einmal verloren. Der erste Verfolger von Tabellenführer FC Barcelona unterlag am Sonntag Betis Sevilla auswärts mit 0:1 und kassierte die erste Niederlage seit dem 0:2 bei Celta Vigo am 1. September 2018. Vor 50.864 Zuschauern sorgte Sergio Canales mit einem Hand-Elfmeter (64.) für die Entscheidung.

Stadtrivale Real nützte den Ausrutscher Atleticos und rückte nach einem 3:0-Heimerfolg gegen Alaves auf zwei Zähler an den Tabellenzweiten heran. Die Tore im Estadio Santiago Bernabeu erzielten Karim Benzema (30.), Vinicius Junior (80.) und Mariano Diaz (90.).

Barca baute damit trotz des Heim-2:2 gegen Valencia am Samstag in der 22. Runde den Vorsprung auf Atletico an der Spitze auf sechs Punkte aus.