Barcelona siegt im Spitzenspiel gegen Atlético

Der FC Barcelona hat am Samstag die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft gefestigt. Der nun seit 26 Pflichtspielen ungeschlagene Titelverteidiger gewann das Spitzenspiel vor eigenem Publikum gegen Atletico Madrid mit 2:1 und liegt damit nach Verlustpunkten gerechnet sechs Zähler vor dem ersten Verfolger.

Die Gäste begannen stark und gingen in der 10. Minute durch Koke verdient in Führung. Bald danach aber übernahm Barcelona das Kommando und drehte noch vor der Pause die Partie. In der 30. Minute erzielte Lionel Messi nach Vorarbeit von Jordi Alba das 1:1, acht Minuten später sorgte Luis Suarez nach weitem Pass von Dani Alves für den Endstand.

Kurz vor der Pause schwächte sich Atletico selbst, als Filipe Luis aufgrund eines brutalen Fouls an Messi die Rote Karte sah. Nach Gelb-Rot für Diego Godin in der 65. Minute war es um die Gegenwehr der Gäste endgültig geschehen.

