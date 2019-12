Primera Division: Barcelona legt im Fernduell mit Real vor

Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft vorgelegt. Der Titelverteidiger gewann am Samstag mit 4:1 (2:0) gegen Deportivo Alaves und baute den Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid vorerst auf drei Punkte aus. Die Königlichen spielen am Sonntag (21.00 Uhr) gegen Athletic Bilbao und weisen derzeit eine um fünf Treffer schlechtere Tordifferenz auf.

Barcelona ging durch den französischen Weltmeister Antoine Griezmann (14.) in Führung, der Chilene Arturo Vidal (45.), Weltfußballer Lionel Messi (69.) und Luis Suárez (75./Handelfmeter) erhöhten. Für Alaves erzielte Pere Pons das zwischenzeitliche 1:2.