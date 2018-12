Premier League: Southampton siegt, City und Chelsea verlieren

Zwei Anwärter auf den englischen Fußball-Meistertitel haben am Samstag in der Premier League überraschende Heimniederlagen kassiert. Titelverteidiger Manchester City verlor gegen Crystal Palace 2:3, Chelsea zog gegen Leicester City mit 0:1 den Kürzeren. Dafür gab es für Southampton den nächsten Erfolg. Der von Ralph Hasenhüttl betreute Club gewann in Huddersfield 3:1.

Durch den zweiten Sieg in Folge - in der Vorwoche wurde Arsenal besiegt - verbesserten sich die Südengländer zumindest vorerst auf Platz 16 und haben drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Treffer für Southampton erzielten Nathan Redmond (15.), Danny Ings (42./Elfmeter) und Michael Obafemi (71.). Das Ehrentor der Gastgeber gelang Philip Billing (58.).