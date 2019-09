Premier League: ManCity siegt 8:0, Tottenham kann nicht gewinnen

Champions-League-Finalist Tottenham musste am Samstag bereits zum vierten Mal in dieser Saison der Premier League Punkte abgeben. Wie am Mittwoch beim 2:2 im ersten Gruppenspiel der Champions League gegen Olympiakos Piräus schenkten die Spurs dabei eine Führung her und unterlagen bei Leicester City 1:2 (1:0).

Harry Kane (29.) brachte die Gäste in Führung, das vermeintliche 2:0 durch Serge Aurier (64.) zählte nach Videostudium wegen Abseits nicht. Schließlich belohnten Ricardo Pereira (69.) und James Maddison mit einem herrlichen Weitschuss (85.) die engagierte Vorstellung der Gastgeber, die erneut ohne Christian Fuchs antraten. Während Tottenham ins Mittelfeld abrutschte, etablierte sich der Sensationsmeister von 2016 im Spitzenfeld.