Bitter: Superstar Haaland fehlt Manchester City bis zu sieben Wochen

Haaland musste beim 2:1 gegen Bournemouth nach einer Stunde vom Feld. In dieser Saison hat er in 28 Ligaspielen für die derzeit fünftplatzierten "Citizens" 21 Tore erzielt. Guardiola beklagt bereits in der gesamten Saison viele Verletzungen in seinem Kader. "Es gibt eben Jahre, in denen diese Dinge passieren", merkte der Star-Coach an. In der Champions League war City im Play-off an Real Madrid gescheitert.