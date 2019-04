Rekord in England: Long trifft nach nur 7,69 Sekunden

Erst das schnellste Tor der Liga-Geschichte, dann ein später Ausgleich: Trainer Ralph Hasenhüttl und Southampton haben in der Fußball-Premier-League eine mögliche Vorentscheidung im Abstiegskampf verpasst. Denn die "Saints" mussten am Dienstagabend in Watford in der 90. Minute das 1:1 durch Andre Gray hinnehmen.