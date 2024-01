Premier League: Leader Liverpool startet mit Sieg und Salah-Show

Mohamed Salah, der in der 22. Minute einen Elfmeter vergeben hatte, traf in der 49. Minute zum 1:0. Nach dem Ausgleich durch Alexander Isak (54.) sicherten Curtis Jones (74.), Cody Gakpo nach Salah-Assist per Außenrist (78.) und Salah mit einem Elfmetertor (86.) den Gastgebern drei Punkte. Salah hält nun bei 151 Treffern in der Premier League und rückte damit in die Top 10 der erfolgreichsten Torschützen der Liga auf. Liverpool ist in der Liga seit 13 Spielen ungeschlagen.