Liverpool greift nach dem Thron

Das Nordwest-Derby in der englischen Premier League zwischen Manchester United und Liverpool geht am Sonntag unter ungewohnten Vorzeichen über die Bühne: Erstmals seit Jahren gelten die Reds vor einem Duell mit dem Rekordmeister aus Manchester als Favorit. Sollte das Match im Old Trafford gewonnen werden, dürfte sich das Team von Brendan Rodgers ernsthafte Hoffnungen auf den ersten Meistertitel seit 1990 machen.

Dennoch übte sich Rodgers im Vorfeld der Partie in Zurückhaltung und bezeichnete Chelsea und Manchester City als Titelfavoriten. City zeigte mit dem 2:0 bei Hull in Unterzahl ein Lebenszeichen nach dem Aus in Champions League und FA-Cup. "Wir sind bescheiden und lassen unsere Taten auf dem Platz sprechen", erklärte der Coach, der gegen United vor allem auf seine Stürmer Luis Suárez und Daniel Sturridge setzt. Das Duo brachte es in dieser Premier-League-Saison bereits auf 42 Treffer.

Punktegleich mit Liverpool ist derzeit Arsenal, für die Wahrung der Titelchance benötigen die Londoner im Derby heute auswärts gegen Tottenham einen Erfolg.