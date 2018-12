Premier League: Hasenhüttl muss schon wieder zittern

In der Premier League kann es ganz schnell gehen – besonders rund um die Weihnachtsfeiertage, wenn praktisch jeden dritten Tag gespielt wird. Diese Erfahrung muss auch Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl machen - im negativen Sinn.

Nach dem Auswärtssieg in der letzten Runde vor Weihnachten in Huddersfield schienen die Saints die ärgsten Abstiegssorgen los zu sein. Nach den beiden Heimniederlagen gegen West Ham am Donnerstag (1:2) und gegen Manchester City (1:3) am Sonntagnachmittag liegt Southampton nur mehr auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz - und das punktgleich mit dem Drittletzten Burnley.