Premier League: Der FC Liverpool schoss erstmals kein Tor

Im letzten Spiel des Jahres vergaben die Reds zahlreiche Chancen, die locker zu einem deutlichen Auswärtssieg gereicht hätten. Erstmals in dieser Saison sollte es zu keinem Treffer reichen. Aber auch Außenseiter Newcastle hätte für eine Überraschung sorgen können. Nach dem sechsten Remis in dieser Saison bleibt das Klopp-Team mit 33 Punkten zwar Spitzenreiter der Premier League, Verfolger Manchester United (30) hat aber noch eine Partie in der Hinterhand.