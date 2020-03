Präsident und Ex-Weltfußballer Weah und die Corona-Krise

Virus kam aus der Schweiz

Der erste Corona-Infizierte im afrikanischen Land war ein hoher Verwaltungsbeamter, der aus der Schweiz in die Heimat nach Monrovia geflogen war. Er hatte an einem Meeting des Green Climate Fund (GCF, Grüner Klimafonds der UNO) in Genf teilgenommen. Der zweite Fall in Liberia war einer dessen Hausangestellten. Nathaniel Blama, der Chef der Umweltagentur von Liberia, soll nach seiner Ankunft aus der Schweiz die Quarantäne verweigert haben. Liberia hatte schon davor extreme Kontrollen und Sicherheitsvorkehrungen an Grenzen und Flughäfen eingerichtet.

Blama beklagte später, dass er zum Sündenbock gemacht werde. Er wurde von Staatschef Weah von allen Aufgaben suspendiert. „Ärzte holten ihn von seinem Anwesen für Untersuchungen ab, doch er weigerte sich, im Rettungsauto mitzufahren, sondern fuhr im eigenen Wagen. Das war auch ein Verstoß des Schutzes der öffentlichen Gesundheit“, erklärte Weah.

Die Menschen in Liberia sind aufgebracht, weil just ein Offizieller das Virus ins Land gebracht hat. Mittlerweile sind Masken und Desinfektionsmittel in den Geschäften rar geworden, und wenn es sie noch gibt, dann hat sich der Preis vervielfacht. Der Staatschef von Liberia hat mit dem Corona-Virus einen härteren Gegner als er je auf dem Spielfeld hatte.