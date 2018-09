Post-Ronaldo-Ära: Warum Bale auf Zidane wütend war

Am 31. August 2013, kurz vor dem Ende der Sommertransfer-Periode, wurde nach monatelangem Tauziehen der bis dato teuerste Transfer im Profi-Fußball perfekt. Gareth Bale wechselte für die (Weltrekord-)Summe von 100 Millionen Euro vom englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur zum spanischen Rekordmeister Real Madrid.

Der Waliser unterschrieb bei den Königlichen einen Sechsjahresvertrag und sollte gemeinsam mit Superstar Cristiano Ronaldo das neue Traum-Sturmduo bilden. Übrigens: Der Portugiese war mit einer Ablösesumme von 94 Millionen Euro, die Real 2009 an Manchester United überwies, bis zum Mega-Transfer Bales der teuerste Spieler der Welt gewesen.

Ein Traum-Duo wurde Ronaldo/Bale in den fünf Jahren bis zur Trennung in diesem Sommer nie. Bale fristete er in der spanischen Hauptstadt lange ein Schattendasein, wurde von seinem großen Partner überstrahlt. Zu einem Leistungsträger wurde der pfeilschnelle Brite, der sich unter dem ehemaligen Trainer Zinedine Zidane oft mit der Reservistenrolle zufrieden geben musste, in den fünf Jahren nicht.