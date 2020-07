Positiver Corona-Test bei Blau-Weiß Linz - Spiel verschoben

Beim FC Blau Weiß Linz gab es am Donnerstag in einem Test-Pool ein positives Corona-Ergebnis. Zumindest ein Akteur des aus fünf Personen bestehenden Testpools wurde positiv auf COVID-19 getestet. Die fünf Akteure des Pools werden nun noch einmal getestet und einzeln ausgewertet, um die betroffene Person zu identifizieren. In der Zwischenzeit greift das Präventionskonzept: alle Akteure des FC Blau Weiß Linz begeben sich in Quarantäne und dürfen diese nur für Trainings- und Spielbetrieb verlassen. Die fünf Akteure des betroffenen Testpools bleiben in Isolation, bis feststeht, welche Person betroffen ist. Das ursprünglich für Freitag angesetzte Meisterschaftsspiel der HPYBET 2. Liga zwischen Blau Weiß Linz und Amstetten wird vorsorglich auf Dienstag, 21.07., 18:30 Uhr verschoben. Am kommenden Montag werden sämtliche Akteure von Blau Weiß Linz noch einmal durchgetestet. Alle Spieler, die erneut negativ getestet werden, bleiben weiterhin spielberechtigt.