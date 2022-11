Posch schoss Bologna zum Sieg gegen Torino, Arnautovic ging leer aus

Bologna setzte sich durch den dritten Erfolg in Serie im Tabellenmittelfeld fest. Zuletzt war man ohne den siebenfachen SaisontorschĂĽtzen Arnautovic in Monza 2:1 erfolgreich gewesen. In der TorschĂĽtzenliste liegt der Wiener mittlerweile hinter Napoli-StĂĽrmer Victor Osimhen, der am Samstag beim 2:1-Sieg des TabellenfĂĽhrers in Bergamo seinen achten Treffer erzielt hatte.

Im Römer Derby setzte sich Lazio gegen die AS Roma mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Stürmer Felipe Anderson in der 29. Minute. Lazio verbesserte sich acht Zähler hinter Napoli auf Rang drei, der Lokalrivale ist zwei Punkte dahinter nur noch Fünfter.