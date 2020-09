Porno-Posting vor Charity-Spiel: Fußball-Star sorgt für Eklat

So ist der ivorische Fußballer wegen anstößiger Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe nicht mehr Teil des Charity-Matches. Touré hatte in dem Chat der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst ein pornografisches Video gepostet, um dann hinzuzufügen, dass er 19 Frauen in das Hotel bringen könne, in dem die Sportler und Promis untergebracht sind.

"Es war als Witz gemeint"

Die Aufregung in der Gruppe ließ nicht lange auf sich warten. So zeigten sich unter anderem die Fußballerinnen Julie Fleeting, Chelcee Grimes und Lianne Sanderson entrüstet. Touré löschte zwar seine Nachrichten wieder und entschuldigte sich, für die Veranstalter war das allerdings nicht genug. Touré soll schließlich beschlossen haben, "nicht mehr an der diesjährigen Veranstaltung teilzunehmen."

Auf Twitter entschuldigte sich Touré ebenfalls. "Für einen unangebrachten Scherz, den ich zutiefst bereute", so der Ivorer, "Es war als Witz gemeint, aber es fehlte mir an gründlicher Rücksichtnahme auf die Gefühle der anderen Teilnehmer."