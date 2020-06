Polster hofft bei Heim-Premiere auf Sieg

Mit dem Auftakt konnten Admira und Innsbruck zufrieden sein. Die Niederösterreicher forderten Meister Austria auswärts eine Stunde lang voll, verloren aber doch mit 0:2. Die Tiroler knöpften Sturm Graz vor eigenem Publikum beim 2:2 einen Punkt ab. Admira-Trainer Toni Polster will bei seinem Erstauftritt in der Südstadt einen Sieg. „Wenn wir spielerisch genauso auftreten und die Mannschaft ihre Aufgaben erfüllt, wird uns diesmal hoffentlich auch das richtige Resultat begleiten.“

Die Statistik sieht die Admira im Vorteil. Die Niederösterreicher haben 2012/’13 beide Heimspiele (4:1 und 4:3) gewonnen und sind in der Bundesliga zu Hause gegen die Tiroler sieben Spiele ungeschlagen. Interessant wird sein, ob der Name Polster auch ein Zuschauermagnet ist. „Ich hoffe auf eine Kulisse, die sich die Mannschaft verdient. Wer Fußball mit Herz und Leidenschaft sehen will wird bei uns sicher auf seine Kosten kommen“, sagte er.

Auch Roland Kirchler rechnet mit einer offensiven Admira. „ Toni Polster wird sicher wie auch gegen die Austria auf Risiko spielen, weil er seine Chance nutzen will“, sagte der Tiroler, der weiterhin gesperrt ist und auf der Bank wieder von Florian Klausner vertreten wird.