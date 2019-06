Skandal: Polens Verband bezeichnet Sieg über Israel als "Pogrom"

Gelöscht

Inzwischen ist der umstrittene Beitrag im Facebook nicht mehr zu finden. Der polnische Verband versuchte, das Ganze zu verharmlosen. Der Begriff sei "üblich", um große Siege im Fußball zu beschreiben. Und tatsächlich wird er im Sportjargon als Synonym für "Niederlage" oder "Debakel" bedeuten. Dennoch räumte Verbandssprecher Jakub Kwiatkowski ein: "Vielleicht war es in diesem Zusammenhang fehl am Platz, weil es unnötig Emotionen schürt."

In den sozialen Netzwerken ließen einige ihren Emotionen freien Lauf. "Sich auf die polnische Sprache auszureden ändert nichts. Geschichtsvergessenheit ist leider nicht nur in Polen ein Massenphänomen. Oder wurde die Geschichte doch bedacht?" twitterte etwa Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich.