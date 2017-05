Pogba & Co.: Millionengagen für einen Berater

Am Donnerstag wird es also erscheinen, das mit Spannung erwartete Buch des Magazins Spiegel über die Auswüchse des Fußball-Geschäfts mit dem Titel "Football Leaks – Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball".

Das deutsche Nachrichtenmagazin gab schon einen Einblick in die Geschäftspraktiken bei den Big Playern im europäischen Klubfußball. Anhand der Verträge der beiden Sommerneuzugänge von Manchester United, Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic, wird ein Sittenbild des Business gezeichnet.

Der KURIER bringt eine Übersicht über die schwindelerregenden Summen, die laut Spiegel ein europäischer Großklub bereit ist, an Fußball-Superstars und deren Manager zu zahlen, obwohl Manchester United laut dem aktuellen UEFA-Finanzreport mit 536 Millionen Euro der am höchsten verschuldete Fußballklub Europas ist.

105 Millionen Euro bezahlte Manchester United im Sommer 2016 für Paul Pogba an Juventus Turin. Der 24-jährige französische Mittelfeldspieler ist mit dieser Ablösesumme der teuerste Fußballer der Welt.

49 Millionen Euro soll Pogbas Berater Mino Raiola am Transfer seines Klienten bekommen haben. Im Spiegel wird dazu detailliert aufgeschlüsselt, wie diese gigantische Summe zusammengekommen sein soll: 27 Millionen Euro sollen von Juventus Turin an eine in London ansässige Firma des Italieners überwiesen worden sein. 19,4 Millionen Euro sollen in fünf Raten vom Premier-League-Klub Manchester United kommen. 2,6 Millionen Euro soll Pogba selbst an eine Raiola-Agentur mit Sitz in Monaco überwiesen haben, die der Franzose allerdings von seinem neuen Arbeitgeber refundiert bekommen haben soll.

10,2 Millionen Euro brutto soll das Grundgehalt des Franzosen in seiner ersten Saison bei Manchester United betragen.

3,4 Millionen Euro zusätzlich soll Manchester United für die Abtretung der Werberechte für die laufende Saison an den französischen Teamspieler bezahlt haben. Pogba bestritt übrigens bisher 48 Pflichtspiele für Englands Rekordmeister. In diesen erzielte er sieben Treffer und bereitete fünf weitere Tore direkt vor.

22,62 Millionen Euro beträgt sogar das Grundgehalt von Zlatan Ibrahimovic bei Manchester United. Der schwedische Superstar wird ebenfalls – und das schon seit gut 15 Jahren – von Raiola vertreten. Ibrahimovic wechselte seitdem insgesamt sechs Mal. Von Ajax Amsterdam ging es zu Juventus, dann zu Inter Mailand, FC Barcelona, AC Milan, Paris SG und im Sommer eben zu Manchester United. Insgesamt kam so eine Transfersumme von 160 Millionen Euro zusammen. Nach England wechselte der 35-Jährige allerdings ablösefrei.

3,39 Millionen Euro soll Ibrahimovic zusätzlich zu seinem Grundgehalt für seine 28 Treffer und zehn Torvorlagen in dieser Saison erhalten haben. Diese wurde in einer Zusatzvereinbarung in seinem Vertrag unter dem Begriff "Goal and Assist Bonuses" geregelt. Und zwar so: Für die ersten fünf Tore und Torvorlagen sollen 280.000 Euro fällig gewesen sein. Diese Summe wurde für weitere je fünf Torbeteiligungen immer höher: 470.000 Euro (6 bis 10), 660.000 Euro (11 bis 15) und 850.000 Euro (16 bis 20). Damit war aber noch nicht Schluss. Raiola rechnete offensichtlich mit einer starken Saison. Denn für die Tore und Torbereitungen 21 bis 35 sollen 1,13 Millionen Euro fällig geworden sein.

2,27 Millionen Euro wären Ibrahimovic dazu für die Torbeteiligungen 36 bis 40 zugestanden. Darauf muss der Topverdienter unter den Premier-League-Profis aber verzichten. Nach einem Kreuzbandriss ist seine Saison zu Ende. Die Verletzung verhinderte dazu eine automatische Vertragsverlängerung zu diesen Konditionen. Dafür hätte Manchester United nicht nur unter die Top 3 der Premier League kommen, sondern auch Ibrahimovic 31 Spiele in der Startelf stehen müssen. Er kam nur auf 27 Liga-Einsätze von Beginn.