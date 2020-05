Pogatetz wechselt zu Columbus

Emanuel Pogatetz wechselt mit sofortiger Wirkung in die Major League Soccer (MLS) zu Columbus Crew in den Bundesstaat Ohio. Das Team aus der Eastern Conference der MLS rangiert momentan am dritten Tabellenrang und wäre nach derzeitigem Stand für die oberen Play-Offs qualifiziert.

Der Vertrag von Pogatetz beim deutschen Bundesligisten 1. FC Nürnberg war nicht verlängert worden. Mit dem Wechsel in die USA geht für den 31-jährigen Verteidiger ein Traum in Erfüllung: „Die MLS gehört zu den Top-Ligen auf der ganzen Welt."

Pogatetz unterschreibt bei Columbus Crew einen Zweieinhalb-Jahresvertrag mit der Option zur Verlängerung auf ein weiteres Jahr. „Damit ist es für mich möglich, langfristig zu planen und sich in der MLS zu etablieren“, freut sich Pogatetz auf den neuen Abschnitt in seiner Karriere.