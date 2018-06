Plötzlich flexibel: Österreich holt Versäumtes nach

Ein gutes halbes Jahr später ist von Verwunderung keine Spur mehr. „Es ist jetzt ein großer Konkurrenzkampf in der Mannschaft. So soll es weitergehen. Es sollen noch mehr Spieler kommen für noch mehr Konkurrenzkampf, das macht uns nur besser“, sagte Marko Arnautovic nach dem Sieg gegen die Russen.

Ob noch mehr Spieler kommen werden, wird man sehen. Fakt ist, dass jene, die bereits da sind, mit dem neuen Trainerteam für frischen Wind sorgen. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Österreichs Team beinahe von selbst aufgestellt hatte. Marcel Kollers – einige Zeit erfolgreicher – Plan, an seiner eingespielten Elf inklusive der logischen zwei, drei Alternativen festzuhalten und auf blindes Vertrauen und Automa- tismen zu setzen, ist Fodas Sache nicht. Hand in Hand mit den neuen Gesichtern im Team gehen auch viele Varianten des Teamchefs: In vier Spielen trat Österreich in vier verschiedenen Grundordnungen auf. Einem flachen 4-4-2 gegen Uruguay folgten ein 3-4-2-1 gegen Slowenien und ein 4-2-3-1 in Luxemburg. Am Mittwoch stellte man gegen Russland zur Pause von 3-4-2-1- auf 3-5-2 um.