Platini kritsiert Dreifachbestrafung

Die Kritik von Joachim Löw und Oliver Bierhoff prallte an Europas höchstem Fußball-Boss ab. Der Coach und der Manager des deutschen Nationalteams hatten die EM-Aufstockung ab 2016 und der damit sportlich kaum noch reizvollen EM-Qualifikation infrage gestellt. "Wenn das der Fall ist, dann sollen sie halt nicht spielen", sagte UEFA-Boss Michel Platini einen Tag vor der Auslosung in Nizza.

Löw und Bierhoff empfinden das Kontinentalturnier mit 24 statt bisher 16 Teams und die damit verbundene leichte Qualifikation als sportlich "fragwürdig" und als "Verwässerung". Platini verteidigte am Samstag das neue Modell, das in zwei Jahren für die Endrunde in seiner französischen Heimat erstmals zur Anwendung kommt, als demokratische Entscheidung der UEFA-Mitglieder. Nur drei Verbände seien dagegen gewesen, darunter eben Deutschland.

"Es wird genauso schwierig sein, sich zu qualifizieren wie zuvor. Es ist vielleicht weniger Druck auf den besten fünf, sechs Nationen, dafür aber mehr Druck für die Länder auf den Plätzen von 15 bis 40", betonte Platini. Der Franzose hatte vor seinem Aufstieg zum UEFA-Boss 2007 den kleinen und mittelgroßen Verbänden die Aussicht auf EM-Teilnahmen durch Aufstockung des Teilnehmerfeldes versprochen.