Piqué fährt ohne gültigen Führerschein: 48.000 Euro Strafe

Der Abwehrspieler war am 31. August in der katalanischen Hauptstadt in eine Routinekontrolle der Polizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass sein Führerschein nicht mehr gültig war.

In Spanien besitzen Autofahrer ein Führerscheinkonto mit Punkten, die bei Verkehrsdelikten abgezogen werden. Sind alle Punkte verbraucht, wie es bei Piqué der Fall war, erlischt die Fahrerlaubnis für sechs Monate. Wer sie erneuern will, muss in einem Kurs seine Kenntnisse der Verkehrsregeln auffrischen. Der Ex-Nationalspieler hatte dies versäumt.