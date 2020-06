Perfektes Wochenende für Chelsea

Der FC Chelsea freut sich an der Tabellenspitze der Premier League über ein perfektes Wochenende. Einen Tag nach dem eigenen 5:0 (4:0) bei Swansea City patzte am Sonntag Verfolger Manchester City. Nach 22 Spielen haben die Blues (52) im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft nun fünf Zähler Vorsprung vor dem Meister, der am Sonntag im eigenen Stadion gegen den FC Arsenal 0:2 (0:1) verlor.

Bei den vor allem Defensiv überzeugenden Gunners stand der Deutsche Innenverteidiger Per Mertesacker einmal mehr in der Startformation. Der wiedergenesene Mesut Özil saß nur auf der Bank. Mit 39 Punkten haben die Nord-Londoner durch den überraschenden Auswärtssieg den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen gehalten, die derzeit der FC Southampton (42) und Manchester United (40) einnehmen. Bei der überzeugenden Vorstellung trafen der überragende Santi Cazorla per Foulelfmeter in der 24. Spielminute und Olivier Giroud (67.).

Chelsea-Coach Jose Mourinho lobte indes nach dem „perfekten Spiel“ am Samstag seine ganze Mannschaft. „Ich möchte festhalten, dass das Team sehr gut gespielt hat. Ich denke nicht, dass Oscar oder Costa besser waren als John Terry, Ivanovic oder Filipe Luis“, erklärte der Portugiese. Er schränkte aber ein: „Wir können fantastisch spielen, ohne Titel wird die Mannschaft aber nicht in die Geschichte eingehen“.